Napoli, una grande festa per salutare il «conte» Chiriches

di Delia Paciello

Una grande festa a Napoli per salutare Vlad Chiriches: i suoi compagni di squadra e gli amici napoletani sentiranno la sua mancanza dopo 4 anni in azzurro. E anche i tifosi, al momento attentissimi al mercato in entrata, certamente lo ricorderanno con affetto: poche volte titolare negli ultimi tempi, ma si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa e da vero professionista ha sempre dato il massimo senza far pesare le poche presenze in campo.



Il difensore rumeno è ora in partenza verso il Sassuolo, pronto a mettere la sua esperienza al servizio di De Zerbi: sono ormai le sue ultime ore a Napoli e ha fatto sapere che resterà sempre affezionato alla città e alle emozioni che gli ha regalato il San Paolo e i suoi tifosi. Il club di De Laurentiis incasserà circa 14 milioni di euro per la sua cessione, mentre gli addetti al mercato sono ancora al lavoro per definire l’uscita di Ounas verso il Nizza e l’arrivo di Llorente, già stato a Napoli nelle scorse ore e in attesa della fumata bianca dopo l’incontro definitivo che si terrà venerdì.

