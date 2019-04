Arsenal, Emery predica calma: «Napoli importante, ma c’è il Watford»

«Con il Napoli sarà una partita importantissima, ma prima c’è il Watford a cui pensare». Unai Emery predica calma alla stampa, l’Arsenal che è atteso al San Paolo dopo il 2-0 dell’andata dovrà prima passare dal campionato e dal posticipo del lunedì contro il Watford. «Progressivamente penso che stiamo migliorando e stiamo diventando più competitivi in ogni partita, in casa o in trasferta non deve fare la differenza per noi».



«Le difficoltà dipendono sempre dalle squadre avversarie» ha continuato in conferenza l’allenatore spagnolo. «Stiamo preparando ogni partita con un piano di gioco specifico e non vediamo l'ora di preparare ogni partita, c'è sempre l’ambizione di vincere».

