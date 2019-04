Napoli, Allan suona la carica: «Siamo forti, possiamo batterli»

Il periodo d’oro di forma con cui ha chiuso il 2018 sembra essere lontano, ma Allan resta un punto fisso di Ancelotti e di un Napoli che domani sera vorrà guadagnarsi a Londra una fetta di qualificazione. «Ragioniamo partita per partita, quindi da domenica sera stiamo pensando alla gara di domani», ha detto il brasiliano in conferenza. «Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno. Loro sono forti ma anche noi abbiamo dimostrato le nostre qualità in questi anni». Ha lo sguardo vigile e sicuro di chi non ha in testa i mugugni delle ultime settimane o le voci di mercato. «Dovremo essere bravi e ordinati domani sera. Nell’arco di una stagione non puoi essere sempre al massimo, ma bisogna sempre essere pronti a dare tutto in campo».



Accanto a lui ci sarà Fabián all’Emirates e tutto il reparto in mediana avrà addosso riflettori importanti. «Quest’anno noi centrocampisti abbiamo fatto meno gol ma il lavoro lo stiamo portando avanti. Dobbiamo difendere bene e mettere i nostri attaccanti in condizione di segnare ogni volta», ha continuato Allan. «Spero di tornare quanto prima al livello mostrato qualche mese fa, se facciamo le cose che ci ha chiesto Ancelotti possiamo mettere in difficoltà l’Arsenal». E magari sognare anche qualche altra cosa. «Abbiamo una sfida complicata, sappiamo quanto è importante, ma anche che abbiamo le qualità per fare bene. Baku? È lontana, pensiamo a domani sera, testa all’Arsenal».

