Arsenal-Napoli live dalle 21: fuori Milik, c'è Insigne con Mertens

Concentrazione, applicazione della strategia, difesa tosta per attaccare bene. È questo che vuole Carlo Ancelotti dal suo Napoli contro l'Arsenal nella notte dell'Emirates, andata dei quarti di Europa League e spartiacque stagionale tra la delusione e l'esaltazione, test decisivo per capire se il club azzurro con il re delle coppe in panchina è diventato davvero grande in Europa. Dopo due prove opache contro Empoli e Genoa e un solo punto portato a casa, il Napoli cerca le sue sicurezze nello scenario di Londra dove lo aspetta uno stadio-fortino per i londinesi che hanno incassato qui solo un gol nelle ultime quattro gare europee.



LA PARTITA IN DIRETTA



1 Cech; 5 Papastathopoulos, 6 Koscielny, 18 Monreal; 15 Maitland-Niles, 11 Lucas Torreira, 8 Ramsey, 31 Kolasinac; 10 Ozil; 9 Lacazette, 14 Aubameyang.A disposizione: 19 Leno, 4 Elneny, 7 Mkhitaryan, 17 Iwobi, 20 Mustafi, 22 Denis Suarez, 29 Guendouzi. All. Emery.1 Meret; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 14 24 Insigne, Mertens.A disposizione: 25 Ospina, 2 Malcuit, 11 Ounas, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 34 Younes, 99 Milik. All. Ancelotti.Alberto Undiano Mallenco (Spagna).

