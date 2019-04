Arsenal-Napoli, la carica dei tifosi: «Vogliamo la coppa, nessun calo»

di Oscar De Simone

La febbre europea sale tra i tifosi ed in strada sembra quasi di percepire una insolita tensione. La partita che può valere “tutto” sarà giocata questa sera all’Emirates Stadium da un Napoli che – a questo punto della stagione – viene spinto da una città intera. Le ultime prestazioni degli azzurri non hanno soddisfatto i tifosi che sono convinti della scarsa concentrazione, proprio in virtù della gara di Londra.



«Le ultime partite sono state scarse perché eravamo già con la testa a Londra» commentano in strada, «e stasera non possiamo sbagliare. Adesso abbiamo bisogno di risposte e di capire quanto siamo veramente maturi. L’obiettivo è davanti a noi e va centrato ad ogni costo. Non possiamo permetterci passi falsi o errori in questa fare. Sarà importante fare risultato stasera perché poi possiamo concludere al meglio il confronto giovedì prossimo al San Paolo. Adesso vogliamo questa coppa e siamo sicuri che i nostri ragazzi non ci deluderanno».

