Arsenal-Napoli, la palla a Carletto per ritrovare lo sprint perduto

di ​Francesco De Luca

I Cannonieri non sono invincibili. I Gunners dell’Arsenal avversari duri, non insuperabili. Hanno un attacco potente, guidato da due fuoriclasse (il campione del mondo Lacazette e la Pantera Aubameyang), però soffrono in difesa. Il dato della Premier, dove i prossimi avversari del Napoli in Europa League occupano il quarto posto a 14 lunghezze dalla capolista Liverpool, è significativo: 63 reti segnate e 39 subite. E in coppa, dove hanno realizzato 19 gol, sono stati battuti dal Bate Borisov (0-1) come dal Rennes...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO