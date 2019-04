Arsenal-Napoli, la partità sarà trasmessa in chiaro su Canale 8

I quarti di finale di Europa League tra Arsenal e Napoli saranno visibili in chiaro. C'è già l'ufficialità per quanto riguarda la gara d'andata, che si disputerà giovedì 11 aprile alle ore 21:00 a Londra. A trasmettere l'evento sarà 8, il canale in chiaro del pacchetto Sky. Gli abbonati alla pay-tv potranno comunque vederla sui loro canali a pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA