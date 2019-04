Arsenal-Napoli, Allan l'uomo chiave: ritmo e contropiede per l'impresa

di Francesco De Luca

Quello che ha suscitato preoccupazione negli ultimi due turni di campionato, al di là del punticino raccolto, è il calo di tensione della squadra. Che dovrà cambiare atteggiamento e giocare a un ritmo alto, alla pari dell'Arsenal, che basa il proprio gioco su corsa e verticalizzazioni, lavorando con gli esterni a supporto delle punte Aubameyang e Lacazette, tandem da 30 reti finora. Il tipo di partita da riproporre è quello in casa del Paris St. Germain: atteggiamento contratto nei primissimi minuti, poi la squadra alzò il ritmo e i francesi vennero assediati e costretti ad effettuare una doppia rimonta sul loro campo, arrivando al 2-2 fortunosamente, grazie al colpo di magia di Di Maria. Sarà prezioso il supporto degli esterni, Hysaj a destra e Rui a sinistra: il portoghese dovrà confrontarsi con Maitland-Niles, 21enne dalla fortissima spinta che lascia a desiderare in fase di copertura.



L'Arsenal ha una carenza ed è la difesa. Pesanti per Emery le perdite di Bellerin e Holding, tra i tre centrali c'è l'ex Genoa e Milan Sokratis: il greco è forte di testa ma lento. Dovranno provare a scatenarsi Mertens e Insigne, la coppia d'attaccanti che - non a caso - fu protagonista nella sfida del 24 ottobre scorso al Parco dei Principi. Non dando punti di riferimento alla difesa dell'Arsenal, giocando con Insigne falso nueve (come in un proficuo autunno) e Mertens in appoggio, il Napoli può mettere in difficoltà la compassata linea di Emery. Hysaj e Callejon a destra e Rui e Zielinski (o Fabian, se il polacco giocherà da interno) a sinistra sono in grado di dare potenza all'assalto azzurro. Milik sarà l'attaccante di peso da schierare nel corso della partita, o la carta da utilizzare nella partita di ritorno. Zielinski e Fabian rappresentano il valore aggiunto per l'attacco, con i loro tiri da fuori. A Parigi funzionò l'arma del contropiede, quella che il concreto Ancelotti ha sempre tenuto in considerazione: difesa solida e ripartenze efficaci, con la mediana avversaria puntualmente scavalcata. Ma c'era un giocatore, Allan, a fare la differenza: bravo a recuperare palloni e ad avviare la ripartenza dei due piccoli Lorenzo e Dries, entrambi a segno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO