L'urlo del Napoli dopo l'Arsenal: «Non siamo ancora sconfitti»

Non è stata la partita che in tanti si sarebbero aspettati, ma il giorno dopo Arsenal-Napoli il volto degli azzurri sembra quello giusto per provare almeno a cambiare le carte in tavola tra una settimana. «La trasferta a Londra non ci ha portato quello che volevamo, ma non ci arrendiamo. Non siamo ancora sconfitti» ha scritto in queste ore Amin Younes sui social. Il tedesco è entrato nel finale ieri all'Emirates e spera di poter dare una mano alla squadra al San Paolo.



Chi si candida per un posto da titolare al ritorno è Faouzi Ghoulam. «Loro sono una grande squadra ma possiamo ancora farcela», ha scritto il terzino algerino su Instagram al fischio finale. «Grazie ai tanti tifosi azzurri venuti fin qua: ci hanno sostenuto fino all’ultimo minuto». Chi di sicuro ci sarà è invece Kalidou Koulibaly: «Possiamo ancora farcela! Al San Paolo servirà un’impresa. Io ci credo: possiamo farcela!» il suo messaggio ai tifosi.

