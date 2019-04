Arsenal-Napoli senza De Laurentiis: Edo e Luigi a Londra con gli azzurri

«Sono al Gemelli di Roma per i consueti controlli di routine a cui mi sottopongo due volte l'anno. Non essendo andato a Los Angeles, per impegni di lavoro, ho deciso di fare questi controlli a Roma». Con questo tweet dello scorso 3 aprile il Napoli aveva voluto rassicurare i tifosi, le parole di Aurelio De Laurentiis per i tifosi azzurri non avevano lasciato spazio ad altre interpretazioni e le voci che circolavano sullo stato di salute del numero uno del club erano subito state spente.



Domani, però, a Londra Aurelio De Laurentiis non ci sarà. Il presidente del Napoli resta a riposo dopo i controlli della scorsa settimana, salterà la sfida di Europa League e al suo posto il gruppo azzurro sarà accompagnato dai due figli Edo e Luigi che hanno viaggiato in Inghilterra stamattina con la squadra. Niente Emirates, dunque, per il patron, che si augura di essere al suo posto tra una settimana quando saranno i dirigenti inglesi a viaggiare verso Napoli per quella che sarà la gara decisiva in vista del passaggio del turno.

