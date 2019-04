Napoli, in una partita «storica» siamo finiti tutti in un buco nero

di Anna Trieste

Uè, non si ammettono repliche, ieri il Napoli ha riscritto la storia! Sì perché anche se quella con l'Arsenal sembra solo una brutta sconfitta calcistica sia pur in eurovisione in realtà è un'operazione storiografica eccezionale compiuta dagli uomini di Ancelotti con grande minuzia e dedizione. Dopo settimane e settimane passate a guardare partite del Napoli che utilizzando un eufemismo potremmo definire tranquillamente di mmerd e dopo giorni passati a ripetere ossessivamente, a se stessi e agli altri, come un mantra «No ma quello non è che non stiamo giocando bene è solo che la testa dei giocatori è all'Arsenal» finalmente è arrivato l'Arsenal e la testa però è rimasta da un'altra parte. Dove non si sa.



Forse gli azzurri ci hanno preso gusto con questo fatto della lungimiranza e ieri invece di affrontare i Gunners hanno deciso di pensare già al Chievo ma quel che è certo è che ieri sera il Napoli ha offerto una prestazione inguardabile. L'unico a salvarsi nel naufragio generale il giovanissimo portiere, Meret. Se non fosse stato per lui e per le sue manone, infatti, adesso probabilmente staremmo ancora contando i gol segnati dai cannonieri. Manco il tempo di fotografarlo per la prima volta, insomma, che nel buco nero immortalato dagli astrofisici di Harvard ci sono già finiti diversi tesserati azzurri: Mario Rui, Hysaj, Zielinski, Fabian. E sì, quoque lui, Koulibaly. Una disfatta talmente grande che al confronto quella con gli inglesi di Napoleone a Waterloo può essere tranquillamente derubricata in «piccolissima gaffe imperiale». Be', quando ci dicevano che potevamo fare la storia non ce l'immaginavamo certo così però, oh, sempre una serata storica è. Mica è da tutti superare in qualcosa Napoleone!

