Napoli, l'ultimo dubbio di Ancelotti: Insigne o Milik insieme con Mertens

Gli ultimi dubbi di formazione del Napoli di stasera all'Emirates contro l'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Europa League riguardano l'attacco. Ancelotti ci penserà fino all'ultimo e comunicherà le sue scelte agli azzurri nella riunione tecnica di questo pomeriggio nell'hotel che ospita il Napoli a Londra. Stamattina attivazione muscolare in albergo, come sempre in questa stagione nelle trasferte europee. Mertens è più avanti di tutti perché è quello in migliore condizione e ha segnato contro Roma e Genoa raggiungendo a quota 104 Cavani nella classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi. Per l'altro posto se la giocano Insigne e Milik con la tentazione forte da parte dell'allenatore azzurro di affidarsi al tandem dei piccolletti schierati più volte nelle notti di Champions e nella trasferta di Parigi contro il Psg. Resta forte però la candidatura dell'attaccante polacco, il bomber stagionale del Napoli con 19 reti.



Verdi, reduce dall'affaticamento muscolare, che lo ha costretto a saltare la partita contro il Genoa, dovrrebbe finire in tribuna per andare poi in panchina a Verona contro il Chievo, dove invece stasera sembrano destinati gli altri due esterni di attacco del gruppo azzurro Ounas e Younes. Centrocampo tipo con Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In porta Meret e difesa a quattro con Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui.

