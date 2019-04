Napoli, la carica dei tremila azzurri: «A Londra per vivere un sogno»

di Gennaro Arpaia

Un sogno da coltivare ed una serata, si spera, da ricordare. Arrivano da tutta Italia, arriveranno ancor di più oggi a Londra, capitale per un giorno del calcio napoletano. È vero e proprio esodo, visto che già ieri hanno fatto il loro arrivo in città i primi tifosi azzurri, i più fortunati che potevano permettersi anche un giorno in più lontano da casa. Gli altri arriveranno questa mattina con i voli di linea e quelli speciali a loro dedicati. «Ho prenotato il volo il giorno stesso del sorteggio». Marco vive a Milano ma non si fa problemi se c'è di mezzo l'azzurro Napoli. «Il biglietto è stato un colpo di fortuna, sembrava impossibile, poi il sito ci ha sbloccato i tagliandi e siamo qui con tutto il Napoli Club Milano 2006. Saremo anche al San Paolo per il ritorno».



