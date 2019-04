Arsenal, tanti in infermeria: Xhaka Ramsey, e Koscielny da valutare

Il match vinto contro il Newcastle non ha portato solo sorrisi in casa Arsenal. I londinesi, che affronteranno l'Everton nel prossimo turno di Premier League, hanno in testa anche la gara contro il Napoli di europe League ma Emery deve fare la conta degli infortunati e di chi potrebbe recuperare per la prossima settimana.



L'allenatore degli inglesi dovrà seguire in particolare le condizioni di Ramsey, centrocampista anche andato in rete nell'ultimo match e che accusa un problema all'inguine da valutare prima dell'Everton. Stesso problema anche per Granit Xhaka, mentre per il difensore Koscielny c'è da capire l'eventuale importanza del colpo ricevuto al piede sinistro.





