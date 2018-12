Live Atalanta-Napoli 0-0 Corsa per non mollare la Juve

È un lunedì sera di grande lusso quello che regala il programma della 14esima giornata di Serie A: a Bergamo si sfidano infatti Atalanta e Napoli in un match ad altissima tensione per le due squadre, reduci entrambe da due grosse delusioni in campionato. Gli orobici vengono infatti dalla rocambolesca sconfitta per 3-2 subita in rimonta sul campo dell'Empoli, i partenopei dal sorprendente e deludente pareggio a reti bianche del San Paolo contro il fanalino di coda Chievo.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Rigoni; Zapata. All. Gasperini



NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Mertens, Insigne. A disposizione: Karnezis, Meret, Malcuit, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Diawara, Rog, Zielinski, Younes, Milik. All. Ancelotti.



ARBITRO: Giacomelli (Vivenzi-Alassio, IV: Doveri, VAR: Irrati, AVAR: Lo Cicero)





LA PARTITA







