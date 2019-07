Atletico, Simeone allontana James: «Io non parlo di chi non è qui»

«Ancelotti ne parla apertamente? Lo rispetto, loro due si conoscono bene perché Carlo l'ha allenato a lungo, ma io preferisco parlare di chi è qui con me». Diego Simeone è chiaro, l'Atletico Madrid pensa a James Rodriguez ma l'argomento mercato non ha spazio nei suoi pensieri, al momento.



«Come sempre abbiamo le idee molto chiare sul mercato», ha spiegato l'allenatore argentino. «Con il club abbiamo parlato delle necessità di questa squadra e delle opzioni che abbiamo, la società sta lavorando su queste indicazioni. Ma non mi sembra giusto parlare di un calciatore che non è nostro, preferisco commentare chi si sta allenando con noi», ha concluso.





