Attento Napoli, l'Arsenal ​gioca d'anticipo per Leno

di Delia Paciello

Tanti cambiamenti fra i pali in casa Napoli. La certezza è che Pepe Reina è pronto a dire addio ai napoletani e vuole lasciare il suo ricordo al caloroso pubblico del San Paolo dando il meglio in questo finale di stagione con la speranza di regalare un sogno alla città che lo ha tanto amato. L’erede prescelto da Giuntoli per il fururo potrebbe essere Bernd Leno. È da tempo infatti che il numero uno del Bayer Leverkusen è seguito dal diesse azzurro, ma la sua clausola da 28 milioni sembra eccessiva per le tasche di Aurelio De Laurentiis: forte del sì del giocatore il club azzurro starebbe cercando uno sconto per chiudere l’affare intorno ai 22 milioni di euro.



La concorrenza però non si fa attendere: l’Arsenal anzi starebbe cercando di anticipare il Napoli nella corsa all’estremo difensore tedesco. Secondo The Sun infatti i Gunners avrebbero già pronti i 28 milioni chiesti dal club e non vogliono perdere l’opportunità di assicurarsi le prestazioni del 26enne visto che il loro attuale portiere, Cech, viaggia verso i 36 anni ed ha solo un altro anno di contratto. Dietro di loro anche i reds inseguono Leno: Klopp lo avrebbe adocchiato come possibile rinforzo tra i pali del Liverpool, dove in questa stagione si sono alternati Mignolet e Karius.



Il Napoli quindi dovrà fare molta attenzione. Intanto Pepe Reina ha già preso casa a Milano, e insieme alla sua Jolanda ha già scelto l’arredamento in un noto negozio di Napoli da far recapitare al suo nuovo appartamento meneghino. Non ci sono dubbi dunque sulla sua partenza, anche se certamente da gran professionista cercherà di dare il meglio per la maglia azzurra fino a fine stagione.



Altro nome preso in considerazione dal club napoletano è quello di Mattia Perin: nazionale italiano, molto stimato dal patron azzurro ma un po’ meno dall’allenatore che ne apprezza il rendimento tra i pali, ma lo ritiene meno bravo coi piedi rispetto a Leno. Sarebbe dunque la seconda scelta nel caso in cui dovesse sfumare l’affare per il tedesco.

