«Attenzione Napoli, Real e Barça possono soffiare Elmas»

di Marco Giordano

«Quello che si è visto contro la Slovenia è, senza dubbio, uno dei giovani talenti europei più forti che ci sono in giro, uno che potrà togliersi grandi soddisfazioni in carriera»: così Igor Angelovski, ct della Maceonia del Nord, su Eljif Elmas, autore dei due gol che hanno consentito a Pandev e compagni di tener vive le speranze per l'Europeo.



Una doppietta e ora c'è un Paese intero che sogna Euro2020.

«Una notte speciale, abbiamo vinto una partita decisiva, siamo terzi in classifica. Ci aspettano altre tre partite difficilissime, ma crediamo fermamente in noi stessi: ecco perché, alla fine, pensiamo che la Macedonia sarà ad Euro2020».





