La denuncia corre sul web, come sempre di questi tempi. Nel biglietto d'auguri diffuso dagli ultrà dell'Hellas Verona, c'è una scimmia con la scritta: «Io sono Kulibaly», con tanto di refuso sul nome del campione napoletano. Più in basso, in dorato, gli auguri di buon 2019. No, non è un messaggio goliardico ma una vigliaccata, l'ennesimo schiaffo a Koulibaly dell'Italia razzista. E stiamo entrando nel 2019. Che vergogna.

