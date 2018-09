Napoli, la festa corre sui social con Milik e Insigne: esulta Sepe

Una vittoria importante, di quelle che lasciano il segno lungo una stagione. Il Napoli batte la Fiorentina di misura, ringrazia una prodezza di Lorenzo Insigne e si mette in tasca altri tre punti fondamentali per il terzo successo in quattro gare di questa Serie A. Non la migliore partita dell'anno, proprio per questo il trionfo sui viola vale il doppio. Ad allontanare le nubi dal San Paolo quasi deserto ci ha pensato proprio il napoletano Insigne che, sui social dopo il fischio finale, ha fatto trasparire la gioia e la carica di un calciatore soggetto a troppe critiche nelle ultime settimane tra la sconfitta contro la Sampdoria e la prestazione non brillante in nazionale.



A servirgli il pallone vincente, però, è stato Arek Milik. Il polacco, subentrato nella ripresa, si è inventato l'assist giusto che è valso i tre punti. «Importante vittoria al San Paolo. Grazie per il vostro supporto. Ora concentriamoci sulla Champions League», ha scritto l'attaccante azzurro dal suo profilo Instagram al termine della gara contro la Fiorentina. Un pensiero condiviso anche dal connazionale Zielinski: «Vittoria importantissima». Tra i protagonisti di ieri anche il solito Kalidou Koulibaly: «Avanti così», ha scritto il franco-senegalese su Instagram.Contento del risultato anche Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro ha festeggiato coi tifosi anche via social l'importante trionfo del San Paolo. «Gran lavoro della squadra oggi per una vittoria importante. Ora la nostra concentrazione va tutta alla Champions League», ha scritto Re Carlo sul web.Un messaggio importante per gli azzurri è arrivato anche dall'ex portiere Luigi Sepe, oggi al Parma. Dopo il successo importantissimo sull'Inter, l'estremo difensore napoletano ha pubblicato su Instagram una foto con il compagno ed amico Insigne: «Il nostro sabato».

