Bagni: «Napoli, Verdi grande colpo adesso servono altri 4 acquisti»

Occhi sempre vigili (e interessati) sui movimenti del Napoli. Salvatore Bagni è in giro per l’Europa, non risparmia consigli ai club che ne fanno richiesta anche se l’amico De Laurentiis mantiene una corsia preferenziale. Dopo Verdi, per il momento, le solite chiacchiere.

«Mica è stato preso un giocatore come tanti altri. Guardate che questo è un gran colpo di mercato. Ambidestro, ricopre tutti i ruoli dell’attacco, calcia benissimo da fermo e possiede un’ottima visione di gioco».

Un tipo da Napoli?

«A tutte queste caratteristiche, bisogna aggiungerne un’altra fondamentale: capire cioè se il ragazzo ha sufficiente personalità per sopportare le pressioni della piazza, che a Napoli si fanno sempre sentire. Per il resto, è un calciatore completo».

Dove potrebbe giocare con Ancelotti?

«Esterno destro al posto di Callejon, o comunque in alternativa allo spagnolo».

Soltanto l’ex Bologna in arrivo, quanti altri colpi bisogna aspettarsi?

«Secondo me arriveranno quattro elementi: un portiere, un terzino di fascia e due centrocampisti».

Facciamo i nomi, allora.

«Leno in pole-position per sostituire Reina. Viene valutato sui venti milioni e li vale tutti. Il problema forse è legato ad altri aspetti del contratto, bisogna sbrigarsi perché ci sono un paio di società in pressing».

