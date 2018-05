Crolla la quota, per i bookmakers Balotelli è vicinissimo al Napoli

Il gol contro l'Arabia Saudita ha confermato l'importanza di Mario Balotelli per la Nazionale e forse anche per qualche club italiano. I bookmaker festeggiano il ritorno di Supermario con l'Italia spianandogli la strada che porta in Serie A, dopo due stagioni passate con il Nizza: in pole c'è il Napoli, «sponsorizzato» dalle ultime dichiarazioni di Mino Raiola e dal feeling del giocatore con Lorenzo Insigne, uno dei punti fermi dei partenopei.

Per la prossima stagione, dunque, Snai dà gli azzurri di Ancelotti favoriti nelle scommesse sulla prossima squadra di Balotelli, a 2,00, davanti al Marsiglia, che rimane in corsa a 3,50. Più indietro, spiega Agipronews, le opzioni Borussia Dortmund e Roma, entrambe a 7,50, mentre un altro anno con il Nizza si gioca a 12,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA