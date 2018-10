Balotelli, prove d'amore col Napoli «Magari provassi emozioni tali»

Domenica di pausa per i calciatori di mezza Europa e per Mario Balotelli, l'attaccante italiano che è rimasto fuori dai convocati di Roberto Mancini per queste due gare della Nazionale italiana. Tra una gara e l'altra in Tv, il bomber italiano ex Inter, Milan e Manchester city ha lasciato un messaggio d'amore al Napoli direttamente dal suo account Instagram.



«Magari potessi provare emozioni tali» ha scritto Super Mario sul suo social account, in sottofondo un video che ritrae il San Paolo festante prima della gara contro il Liverpool e il famoso urlo «The Champions» conosciuto ormai in tutto il mondo. Non è la prima volta che Balo manifesta il suo amore per l'azzurro, ma sul mercato Aurelio De Laurentiis ha sempre chiuso ogni porta.







