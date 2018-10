Bari pazza per Marfella, il portiere napoletano da record

di Pino Taormina

Tutto il ritiro con il Napoli a Dimaro, l'amicizia con Meret, che ha poi aiutato a trovare casa a Lucrino, a due passi da dove vive lui. Pensava di restare ancora in azzurro, Davide Marfella, 19 anni, e invece è arrivata la partenza per Bari, nell'altro club di De Laurentiis. Dove dopo 5 giornate ha già un record: solo un gol preso. Con imbattibilità iniziale di 300' senza incassare reti. Dalla serie A alla serie D solo un altro portiere ha preso i suoi stessi gol, quello della Pianese.



Sul volo da Istanbul, nel cuore della notte, Ghoulam e altri azzurri si avvicinarono sorridenti al posto dove era seduto Marfella: volevano congratularsi per aver parato il rigore che poi aveva consentito agli azzurrini di battere il Besiktas e di conquistare i primi 3 punti in Youth League.



Marfella è stato in panchina nella gara inaugurale di questa stagione con la Lazio, il giusto riconoscimento per una estate di grande lavoro, in cui a lungo è stata l'unica alternativa a Karnezis (Ospina è arrivato ad agosto e Meret si è fatto male a luglio). Il portiere classe '99 nella scorsa stagione ha vinto il campionato di serie D alla Vis Pesaro portando a casa 36 presenze.



