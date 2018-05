Bastien, nuova promessa azzurra: il Napoli sfida Nizza e West Ham

di Delia Paciello

Il Napoli si guarda intorno in vista di una possibile rivoluzione estiva. Non cambia però la politica del club, che a quanto pare punta ad accogliere tra le sue fila giovani promittenti con ampi margini di crescita da lanciare in maglia azzurra: è per questo che sarebbe entrato a far parte della lunga lista sul taccuino di Giuntoli anche Samuel Bastien.



Voci provenienti dalla Francia parlano tuttavia di una trattativa neanche tanto semplice per il 21enne di proprietà del Chievo Verona: gli azzurri non sarebbero infatti i soli ad aver fiutato l’affare. Sulle tracce del centrocampista belga, secondo l’Equipe, anche Nizza, West Ham ed Everton, pronti a sfidarsi per accaparrarsi le sue prestazioni.



19 presenze in Serie A con la maglia gialloblu, il suo valore di mercato si aggira sui 2 milioni e mezzo di euro: il Napoli tuttavia lo reputa un buon investimento per il futuro ed è sicuro di poter valorizzare le sue qualità. Così, in attesa di capire intorno a chi verterà la squadra della prossima stagione – molto dipenderà dal destino di Sarri -, il club azzurro comincia a mettere nel mirino qualche colpo low cost.

