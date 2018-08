Bengala in campo: multa al Napoli; cori razzisti, paga anche il Milan

Dodicimila euro di multa al Napoli per i lanci di bengala durante il match con il Milan. È la decisione del giudice sportivo, che punisce la società azzurra con una salata ammenda. La multa per aver «lanciato un bengala nel recinto di giuoco al 5° del secondo tempo - si legge nel provvedimento - nonché un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria al 9° del secondo tempo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza». Ammenda di 10mila euro al Milan, invece, perché i suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, «hanno intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria».

