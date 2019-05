Bianchi attacca trent'anni dopo: «Nel Napoli pochi napoletani»

A Super Sport 21 su Canale 21, nel corso della presentazione della rassegna “Montedidio racconta”, nell’ambito della quale rientra lo spettacolo "Il Cielo Sopra Stoccarda", è intervenuto Ottavio Bianchi, allenatore dell'unica Coppa Uefa della storia azzurra.



«Il nostro segreto?», ha spiegato Bianchi. «Avevamo fame, in squadra c'erano molti giocatori napoletani e questo secondo me incise tanto. Il calcio a Napoli è anche un fatto sociale, perciò se non coinvolgi le persone del posto, i napoletani veri, forse si perde un po' il polso dell'ambiente che ti circonda».

