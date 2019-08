«Sembra quel vecchio cartello "Non si fitta ai meridionali"» Biglietti negati, è bufera sulla Juve

di Angelo Rossi

Manca meno di un mese alla sfida più attesa dell'anno ed è già polemica. La miccia è stata innescata dal club juventino con il divieto ai nati in Campania di prendere parte alla trasferta di campionato. I tifosi vip azzurri esplodono, quando è troppo è troppo. Anche chi non è di fede partenopea, come ad esempio il giornalista Franco Mentana noto tifoso interista, illuminante il suo post: «Incredibile ma vero, 60 anni dopo il Non si affitta ai meridionali la Juventus vieta l'acquisto dei biglietti a chi è nato in Campania. E la polizia interviene».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

