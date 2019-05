Napoli, i tifosi tracciano il bilancio: «Stagione buona ma ora vinciamo»

di Oscar De Simone

Una stagione tutto sommato positiva per il secondo posto guadagnato, ma che forse avrebbe potuto regalare qualche emozione in più. Questo il pensiero dei tifosi che dopo l’ultima partita della stagione, fanno il punto di quello che è stato il primo anno di Ancelotti in azzurro.



«Abbiamo giocato bene soprattutto nella prima parte della stagione» affermano, «poi c’è stato un brusco calo. Abbiamo visto una squadra che ancora adesso sta cercando il suo equilibrio ma che con innesti importanti, il prossimo anno può andare lontano. Chiediamo al presidente di fare il possibile perché vogliamo vincere. Siamo ai vertici da un decennio ed è venuto il momento di riportare lo scudetto a Napoli».

