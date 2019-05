L'anno pedagogico di Ancelotti: Napoli tra squilli e ombre

di Marco Ciriello

Nonostante i dubbi come grandine che l'accompagnavano e le inutili contestazioni che sono venute, è stato un anno positivo, in attesa di quello superlativo, che il Napoli continua a bordeggiare. Lo sfiora ma non l'ha ancora acchiappato. Il primo anno ancelottiano è servito come pedagogia calcistica, per imparare ad affrontare le grandi squadre e per scavare il vuoto, sì, perché guardando la classifica dietro il Napoli, e non solo lo scalino che lo separa dalla Juventus, si nota la differenza.



C'è un vuoto enorme che racconta la crescita costante nonostante il salto da Maurizio Sarri a Carlo Ancelotti che in molti ancora non hanno digerito. È stato un anno di transizione e cambiamento, una scocciatura transeunte come tutti i campionati di svolta, in pochi hanno colto il cambio di pelle e la crescita, nonostante lo zero tituli che ossessiona le principali squadre dei grandi campionati europei. La squadra doveva fare uno scatto rispetto all'olandesità sarriana detto in breve, velocizzare le azioni che la portano a tirare e segnare, e per questo ha vissuto di strappi e cuciture, qualche partita brutta come quella con la Sampdoria a Genova, e quella col Milan in Coppa Italia forse la miglior mezza partita della squadra di Rino Gattuso e dell'attaccante Krzysztof Pitek molte di ammicco, e alcune di arresto. Ha pagato tantissimo un pareggio, quello a Belgrado con la Stella Rossa in Champions League, e alcuni cedimenti caratteriali, soprattutto nella parte finale dell'Europa League come si è visto nella doppia sfida con l'Arsenal. E per un paradosso ha pesato più quel pareggio a Belgrado che le due sconfitte con la Juventus tutte di cedimento fisico e mentale più che tattico alle quali, invece, guardano i tifosi. Mentre andrebbero ricordate le partite con Liverpool (a Napoli) e Paris Saint Germain (a Parigi), dominate, dove Allan per dire il gregario è stato il miglior in campo, e che ci serve a raccontare ritmo e tensione di gioco, ossessività superiore a quella di uno come Jürgen Klopp, che fra qualche giorno si giocherà la finale di Champions League a Madrid, e alla velocità di Mbappè e Neymar.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO