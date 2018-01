di Giuliana Covella

Ci sono tanti libri sul calcio e, in particolare, sulla squadra del Napoli, ma “Bomber di razza…azzurra” (Guida editore), opera prima di Massimiliano Alvino, è un lungo viaggio nelle emozioni e nella passione, quella che muove soprattutto l’autore, giornalista e tifoso doc. Un excursus lungo quarant’anni attraverso la storia calcistica partenopea, che racconta le mitiche imprese e i gol dei bomber che, secondo l'autore, sono stati i più valorosi della SSC Napoli. Da Savoldi a Mertens, passando per Giordano, Careca, Carnevale, fino ad arrivare agli anni recenti con Lavezzi, Quagliarella, Cavani, Higuain, Insigne e Milik. Anni di vittorie, ma anche di sofferenza con i racconti dedicati ai campioni che hanno riportato in alto la società azzurra, come Schwoch e il Pampa Sosa. Il volume si chiude con un racconto speciale dedicato a Carmelo Imbriani, attaccante azzurro dal 1993 al 1996, prematuramente scomparso per una grave forma di leucemia nel 2013. A firmare la prefazione è Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico della SSC Napoli. Mentre le vignette e la copertina sono state realizzate da Giuseppe Avolio, in arte PeppArt. Il libro sarà presentato presso la sede dell'Associazione Il Clubino in via Luca Giordano, 73 a Napoli, il 10 gennaio alle 20.45. Oltre all’autore, interverranno Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, Romina Parisi, conduttrice di “Tifo Azzurro” in onda ogni giovedì su Televomero, Giuseppe Avolio, vignettista in arte PeppArt, Enzo Agliardi, giornalista e Nicola Mora, ex calciatore del Napoli Nicola Mora. Moderano l'evento le giornaliste Enza Alfano e Valeria Grasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA