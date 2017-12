Boniek è sicuro del Napoli «Può vincere in Italia ed Europa»

Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Federcalcio polacca, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: «Il Napoli è forte, penso possa puntare a vincere scudetto ed Europa League. Milik è in via di guarigione, forse un’altra punta, come si dice possa arrivare, potrebbe aiutare Sarri, che è davvero bravo. Arek ha avuto due infortuni incredibili, in Nazionale ha il posto accanto a Lewandowski e speriamo che la sua fortuna sia finita e arrivi in forma al Mondiale. Anche Zielinski è un giocatore di grande classe e importante per noi. La Roma gioca bene, ma è un po’ schematica: la Juventus poteva batterla 3-0, nonostante l’occasione assurda capitata a Schick. Inter? Vedremo quanto durerà il suo momento di stanchezza, ma resta forte. Non ho mai tifato contro nessuno, se i partenopei dovessero vincere sarei il primo a fare i complimenti, anche perché ho tanti amici all’ombra del Vesuvio. Ovviamente se dovesse farcela la Roma non è che mi metterei a piangere».



E poi aggiunge sulla questione stadio. «Penso a Florentino Perez al Bernabeu, seduto in una tribuna accanto ai dirigenti della squadra avversaria, e a De Laurentiis, del quale al San Paolo spunta appena la testa in tribuna autorità. In Italia il problema delle strutture va risolto quanto prima».

