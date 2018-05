Boom di contatti, tifosi in delirio: Ancelotti è già campione social

di Bruno Majorano

È vero: con Sarri abbiamo assistito a una vera rivoluzione. Di gioco, di mentalità e di obiettivi. Eppure con l'arrivo di Carlo Ancelotti ce ne sarà un'altra. Qualcosa di nuovo, di assolutamente unico che a Napoli non si vedeva da molto tempo, quasi qualcosa di mai visto prima. E non parliamo solo dell'aspetto del gioco e dell'appeal internazionale che porta con sé il nuovo allenatore del Napoli. L'ex manager di Real Madrid e Bayern Monaco, infatti, cambierà - e non di poco - il concetto di comunicazione.



Sono bastate poche ore per capire quella che è la portata di un personaggio come Carlo Ancelotti. Un galattico, non solo perché ha allenato il Real, ma anche perché ha una capacità di unire persone di tanti mondi diversi con una facilità disarmante. Nel 2018, nell'era del web e dei social, i nuovo allenatore del Napoli costituisce una novità assoluta per il popolo di fede azzurra. I numeri, e questa volta non parliamo di quelli relativi al palmares di vittorie, sono pazzeschi. Sui social basta cercare @MrAncelotti e il gioco è fatto: operazione non del tutto difficilissima, dal momento che è uno degli account più famosi e cliccati tra quelli legati ai personaggi del mondo del calcio e dello sport. Il profilo ufficiale Instagram di Ancelotti è seguito da 4,3 milioni di utenti, ovvero più del quadruplo rispetto al profilo del Napoli (che ne conta 892mila). Sul Twitter, invece, il gap è più ridotto, ma pur sempre di un milione a favore dell'allenatore (2,37 a 1,37). Insomma, numeri da capogiro che si rispecchiano anche nella portata social dei post. Quello con il quale Ancelotti ha salutato i suoi nuovi tifosi (per altro con un'immagine grafica realizzata ad hoc con tanto di San Paolo sullo sfondo) ha ricevuto la bellezza di 2mila retweet e più di 7mila Mi piace in meno di 24 ore. E non solo. Nella serata di mercoledì, ovvero poco dopo il suo annuncio sulla panchina del Napoli, sono stati in tantissimi a scrivergli su Twitter e a fargli i complimenti, tra questi anche l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: «Bentornato in Italia, la serie A ritrovo un'eccellenza del nostro calcio», e nella giornata di ieri Ancelotti gli ha anche risposto. «Grazie Max, un onore confrontarmi con te». Insomma, pochi dubbi circa la capacità del nuovo allenatore del Napoli di interfacciarsi con il mondo del web.



Come se non bastasse, poi, non sono tardati ad arrivare gli auguri e i commenti su Instagram da parte dei grandi campioni che Ancelotti ha allenato in passato. Xabi Alonso - ex Real e Bayern - gli ha scritto addirittura «Forza Napoli», sintomo che con l'arrivo di Carletto sta salendo anche l'appeal del club azzurro tra le tante stelle del calcio mondiale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO