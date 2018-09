Brasile, un'altra delusione per Allan: ​ancora fuori dai convocati di Tite

È uno dei punti forti anche del Napoli di Ancelotti, ha vissuto un momento di grande forma in questo avvio di nuova stagione, ma Allan non riesce ancora a convincere Tite. Il Ct del Brasile, dopo averlo tenuto fuori lo scorso anno fino al Mondiale di Russia, continua a non vedere il centrocampista azzurro nella nazionale verdeoro che si prepara alle prossime sfide.



Per le gare del 12 e del 16 ottobre prossimi con Arabia Saudita e Argentina, infatti, Allan resta ancora fuori dai convocati. Una scelta singolare, certo, viste le prestazioni del napoletano che negli ultimi mesi ha sempre dichiarato di dare il massimo con il Napoli alla ricerca di una chance in nazionale.

