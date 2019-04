Brutto atto vandalico dopo l'Empoli I napoletani: «Tornerete in B»

Brutto episodio di vandalismo spuntato dopo la gara tra Empoli e Napoli. Alcuni tifosi napoletani avrebbero imbrattato un'auto in città e nei pressi dello stadio Castellani con scritte eloquenti: «Empoli in Serie B. Forza Napoli».



Un atto che è spuntato fuori via social con una foto rilanciata nelle ultime ore e che ha indignato non solo gran parte della comunità toscana ma anche gli stessi tifosi del Napoli che si sono sentiti offesi dalle accuse arrivate dai tifosi empolesi. La foto dell'auto che sarebbe stata vandalizzata è stata fatta girare in rete, ricondivisa da migliaia di utenti.





