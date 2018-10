Caccia al bomber, AdL confessa: «Ho parlato di Piatek con il Genoa»

«Ho parlato di Piatek sia con Preziosi che con l'agente del calciatore. Ci incontreremo nuovamente». Aurelio De Laurentiis ammette di essere interessato al capocannoniere del campionato e lo conferma parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione del «Club De Laurentiis» di Solopaca, in provincia di Benevento. «Bisogna vedere - conclude il presidente del Napoli - se nel Napoli possa essere in grado di rendere come sta facendo nel Genoa ed eventualmente se con Ancelotti sia utile alla causa comune».

