Cagliari, Maran festeggia a Napoli: «Abbiamo tolto spazio agli azzurri»

«Sapevamo che il Napoli ha tantissime soluzioni offensive. Dovevamo buttarla sulla corsa e la sostanza e quel pizzico di sana follia che ci ha portato poi a trovare la vittoria». Rolando Maran festeggia, tre punti al San Paolo come li aveva sognati anche un anno fa. «Qualche rischio l'abbiamo corso, ma neanche così tanti: noi siamo stati bravi a togliergli le soluzioni di gioco abituali. Portiamo a casa una vittoria importante per noi, per la nostra gente che teneva tanto a questa vittoria».



«Fermare il Napoli non era semplice, avere impedito il gol è un grande risultato per noi», ha continuato in conferenza. «Tutti hanno lavorato nella stessa direzione, abbiamo tolto qualsiasi spazio al Napoli e questo ci ha consentito di vincere. La squadra merita un grandissimo applauso. Sapevamo che loro avrebbero costruito più di noi, ma li abbiamo rallentati coprendo meglio gli spazi e ripartendo bene».



