Cagliari, Maran fa lo spavaldo: «Il Napoli deve preoccuparsi di noi»

«Non sono preoccupato nonostante le assenze. Dovremo fidarci di chi va in campo». Così Rolando Maran alla viglia del match del San Paolo contro il Napoli. «Anzi credo che saranno loro a potersi preoccupare di alcuni aspetti che abbiamo preparato. Dobbiamo esaltare le qualità che abbiamo limitando le loro risorse. L’anno scorso siamo andati vicini a fare risultato, partite come questa sono opportunità per noi».



«Lavoriamo sempre allo stesso modo, dopo le sconfitte e dopo le vittorie. Il Napoli forse è la squadra più difficile da affrontare ora, ha un potenziale enorme, ma abbiamo lavorato per poterli fermare», ha continuato l’allenatore dei sardi. «La storia dimostra che possiamo andare al San Paolo a giocarcela, ci sarà da sacrificarsi ma dovremo essere poi bravi quando abbiamo l’occasione di fare male. Dobbiamo avere quella sana pazzia che ci permetta di fare meglio in campo. Meglio l’Inter o il Napoli? Potrò rispondere solo domani, ma sono due grandi squadre anche se con qualità differenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA