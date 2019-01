È il mercato dei millennials: sfida Napoli-Inter per Barella

Ci sono tanti giovani fra i protagonisti di questi primi giorni di calciomercato invernale. Così mentre il diesse del Psg, Antero Henrique, sbarca ad Amsterdam per prendere de Ligt e De Jong, soffiandoli così alle grandi di Spagna e alla Juventus. La stessa Juve, che si è assicurata il talento in erba portoghese Trincao, cerca ora di stringere i tempi per Hudson-Odoi, talento del Chelsea che potrebbe lasciare i Blues: in corsa c'è anche il Bayern Monaco, che sarebbe disposto ad investire una quarantina di milioni. Ai campioni d'Italia piacciono anche Todibo, un '99 del Tolosa ancora senza contratto da professionista sul quale c'è anche il Napoli, e Abanda, 18enne esterno sinistro del Monaco, ma su questo ragazzo sembra essersi mosso con maggiore decisione il Milan.



La Roma sta blindando il suo nuovo talento Pezzella, centrocampista classe 2000, e ora cerca un altro millennial, il turco Kabak, per rinforzare la difesa e prendere il posto di Marcano, che dovrebbe essere ceduto in Spagna. Per l'estate obiettivo è invece il 22enne Mancini, che l'Atalanta valuta 22 milioni di euro. C'è poi un altro diciottenne molto richiesto, quel Kean che ha già esordito in azzurro, conteso in questo momento in particolare da Spal e Bologna e per il quale si sarebbe fatto avanti perfino il Milan: ma la Juve, che per l'estate sta perfezionando il colpo Ramsey, non è ancora entrata nell'ordine d'idee di cederlo, nemmeno in prestito. Va invece via, ma dalla Lazio, l'attaccante Rossi per farsi le ossa in B a Pescara.22 anni, e un curriculum di tutto rispetto nelle nazionali giovanili della Norvegia ha invece Thorsby, neoacquisto della Sampdoria, che lo ha prelevato dagli olandesi dell'Heerenveen. Un classe 2000 è anche quel Bettella che il Frosinone sta tentando di prendere dall'Atalanta, assieme al 22enne centrocampista Valzania. E sempre nel 2000 è nato l'argentino Almendra, centrocampista per il quale il Boca Juniors ha per ora respinto le offerte del Napoli, che sta anche lavorando alla cessione di Diawara. Quasi 19enne è anche un'altra promessa della serie A, Traorè dell'Empoli per il quale si sfidano Inter e ancora Napoli. E ancora l'Inter segue altri due giovanissimi, i brasiliani Lincoln, stellina del Flamengo, e Brazao, portiere nel giro delle nazionali giovanili verdeoro.



Nell'ambito di questa caccia al giovane, le grandi manovre sono in atto su Barella: nonostante il presidente del Cagliari Giulini abbia ripetuto che non intende cederlo prima dell'estate prossima, in tanto continuano a chiederglielo. In pole c'è sempre l'Inter, ma Napoli, Juventus e Roma non mollano la presa. Ci sarebbero poi estimatori inglesi, e certamente il Cagliari vuole ricavarne non meno di 50 milioni di euro. E che dire di Tonali? Anche il Brescia non vorrebbe cedere la sua 'gemmà ma sarà difficile resistere alle offerte. Per questo giocatore sta insistendo in particolare il diesse della Roma Monchi, mentre l'Inter procede a fari spenti.

