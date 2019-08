Calcio, relax tra Capri e la Costiera per gli azzurri Insigne e Verdi

di Ciriaco M. Viggiano

MASSA LUBRENSE - Hanno scelto alcune delle località più suggestive del golfo di Napoli per trascorrere le ore di relax concesse da mister Carlo Ancelotti. Lorenzo Insigne e Simone Verdi sono stati avvistati, tra ieri e oggi, in penisola sorrentina e sull'isola di Capri. Accompagnati dalle rispettive signore, i due attaccanti del Napoli si sono concessi un pranzo a base di prodotti tipici a Marina del Cantone, sulle palafitte del ristorante "Lo Scoglio", tradizionale buen retiro estivo per centinaia di musicisti, attori e sportivi di fama mondiale. Insigne, entusiasta per il ritorno sulla fascia sinistra nel 4-2-3-1 di Ancelotti, e Verdi, in procinto di trasferirsi al Torino dopo una stagione segnata da qualche infortunio di troppo e quindi non all'altezza delle aspettative, sono apparsi più distesi che mai. Tanto da non sottrarsi alle foto di rito con alcuni membri dello staff del locale capitanato da Antonia, Margherita e dallo chef Tommaso De Simone. Nelle ultime ore, invece, le due coppie si sono spostate sulla vicina isola di Capri dove hanno visitato il centro, la zona dell'arco naturale per poi concedersi un bagno in una meravigliosa piscina con vista sul mare.





