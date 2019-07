Juventus-Napoli alla seconda, Sarri al San Paolo il 26 gennaio

di Gennaro Arpaia

La data tanto attesa è arrivata. Juventus e Napoli si incroceranno subito il prossimo anno, alla seconda giornata di una Serie A che si è composta stasera con i sorteggi ufficiali dei calendari. Dopo l'esordio a Firenze contro la nuova Fiorentina di Commisso, la squadra di Carlo Ancelotti andrà propsio allo Juventus Stadium nel primo weekend di settembre e ritroverà Maurizio Sarri, allenatore ex azzurro e passato ai bianconeri proprio quest'estate.



Il ritorno del toscano al San Paolo - che per tre anni l'ha visto protagonista assoluto - sarà quindi ad inizio 2020, nel weekend del 26 gennaio per il secondo turno di ritorno. Tanta la curiosità per cercare di caprire come la Juventus campione in carica ed il Napoli sapranno affrontarsi in avvio di stagione. Il club di De Laurentiis aveva chiesto alla Lega di poter giocare le prime due sfide dell'anno fuori casa per completare i lavori all'impianto di Fuorigrotta dopo lo svolgimento delle Universiadi.

