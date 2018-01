Callejon: «Sto bene anche se non segno, Sarri ha cambiato mentalità di tutti»

di Roberto Ventre e Gennaro Arpaia

Josè Callejon ha rilasciato una lunga intervista a Canale 8. Lo spagnolo ha parlato del suo momento. "Sto bene anche se non segno". Lo spagnolo ha parlato del duello scudetto. "La classifica al momento dice Napoli-Juve ma anche l'Inter e la Roma rientreranno". Il bellissimo rapporto con Hamsik. "Sono felice per il suo record, è molto carico e dovrà continuare così. Mi aspetto che mi firmerà la maglietta", E poi le belle parole a Insigne. "Da cinque anni giochiamo insieme: sa gi a memoria in che punto trovarmi". E l'elogio a Sarri. "Ha cambiato la mentalità di tutti".

