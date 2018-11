Napoli-Psg, Callejon prenota il bis: «Ma stavolta dobbiamo vincere»

di Gennaro Arpaia

«Sarà tra le gare più importanti che ho giocato qui a Napoli perché può valere tanto nell’economia del girone». José Callejon non vuole saperne di non essere tra i protagonisti domani, in una gara che potrà dire tanto del presente e dell’immediato futuro napoletano. «Abbiamo sempre avuto squadre forti negli ultimi anni, non so dire se quella di quest’anno è la più forte in assoluto. Da tanti anni giochiamo insieme, il gruppo si conosce ogni anno di più. Siamo cresciuti in maturità perché abbiamo giocato tante partite importanti con lo stesso gruppo di calciatori, miglioriamo stagione dopo stagione».







Con Ancelotti, però, questo Napoli vuole fare sul serio anche in Europa. «L’arrivo di Ancelotti ci ha aiutato anche nella consapevolezza. Conosciamo la nostra forza e possiamo crescere ancora tanto. Speriamo di poter fare grandi cose», ha continuato lo spagnolo in conferenza. La gara di domani resta un dentro o fuori da giocare col coltello tra i denti. «Thiago Silva o meno resta complicato giocare contro di loro, sono una grande squadra e hanno giocatori fortissimi. Dobbiamo essere consapevoli della gara fatta all’andata e se possibile ripeterla. Stavolta, però, con i tre punti».



Nella stagione di José nessun gol, un dato singolare nella sua vita da napoletano. «Ma sono molto tranquillo, sto lavorando bene e aiuto la squadra ad ogni partita con assist per i miei compagni», ha ammesso. «Il calcio è così, se non arriva il gol ti manca ma poi se ti sblocchi diventa tutto più facile». E il 4-4-2 non gli crea problemi. «Ogni allenatore ha le sue idee e il suo metodo. Con Ancelotti mi trovo bene, se cambia qualcosina del mio modo di giocare posso migliorare ancora. Mi piace il nuovo ruolo, cercherò di dare il massimo ogni volta che sarò in campo».

