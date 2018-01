di Gennaro Arpaia

L’ultima rete era arrivata 69 giorni fa contro il Sassuolo, proprio al San Paolo, ma José Maria Callejon ha scelto la gara giusta per sbloccarsi e tornare ad esultare davanti al proprio pubblico. «Dopo il gol ho esultato indicando Pepe, mi ha sempre detto che dovevo stare sereno, che il gol sarebbe arrivato. E così è stato».



Quella contro il Verona, però, non è stata di certo una passeggiata per gli azzurri. «Sapevamo che sarebbe stato difficile. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, con l'atteggiamento giusto, ma senza trovare il gol. Che però poi è arrivato nella ripresa, e ci va bene così», ha continuato Callejon ai microfoni di Premium Sport.



Con questa vittoria, gli azzurri proseguono in testa alla classifica, tenendo ancora a distanza la Juventus, impegnata stasera. «Abbiamo fatto bene nel girone d'andata, ora continuiamo così. Ora ci riposiamo, poi torneremo più cattivi di prima. Sarri ci crede tanto, noi dobbiamo rispondere in campo. Oggi l'abbiamo fatto. Abbiamo tutti il sogno di restare in alto per portarci lo scudetto a casa».

