Camicia aperta e completo di pizzo per il buongiorno di Lady Milik

di Cristina Cennamo

È un buongiorno davvero speciale quello augurato poco fa da lady Milik a tutti i suoi fan, che appena svegli hanno potuto ammirare la loro beniamina in una posa a dir poco sexy ma pur sempre di classe.



Luminosa e quasi severa, Jessika ha postato infatti sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae intenta a fissare altrove ma con addosso solo una camicia chiara che lascia intravedere un elegante completo intimo di pizzo nero.

Uno scatto senza dubbio sensuale per la bella modella polacca, probabilmente realizzato dallo stesso calciatore azzurro e che in ogni caso ha immediatamente ottenuto un riscontro più che positivo da parte dei fan della coppia.

