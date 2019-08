Napoli, Campana ringrazia e rifiuta: «Voglio restare in Ecuador»

Seguito per diverse settimane da Cristiano Giuntoli, che l'aveva aggiunto con insistenza alla sua lista dei giovani ma interessanti prospetti per il futuro, Leonardo Campana ha comunicato ai tifosi la sua decisione di voler restare in Ecuador per proseguire la sua avventura con il Barcelona SC, club che l'ha fatto conoscere al grande pubblico e con cui la nuova stella del calcio sudamericano si sta formando.



«Tra cinque giorni si chiude il mercato europeo, ho preso la mia decisione di continuare a perseguire i miei obiettivi con la maglia del Barcelona», ha detto il classe 2000, mattatore nella vittoria del titolo sudamericano di categoria con la sua nazionale. «Ringrazio il mio agente che ha lavorato con i club che hanno mostrato interesse nei miei confronti, ma per ora voglio restare qui e vincere insieme ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato. Non so cosa accadrà in futuro, mi accontento di vivere il presente con passione per lavorare al meglio con una squadra fatta di grandi calciatori e grandi uomini.Lotteremo tutti insieme per i nostri obiettivi».

