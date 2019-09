Il Napoli baby parte subito forte: Vrakas piega il Torino su punizione

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Non sarà proprio così, ma il Napoli Primavera di Roberto Baronio può già sorridere: al primo match ufficiale della nuova stagione in campionato, gli azzurrini battono di misura il Torino, sicuramente tra le squadre sempre di vertice della categoria.



A decretare la vittoria al Ianniello, anche per quest'anno casa della seconda squadra azzurra, è una rete capolavoro di Vrakas che non ha solo ereditato da Gianluca Gaetano la maglia numero 10 ma anche, a quanto pare, la precisione da calcio piazzato. La sua punizione alla mezz'ora del primo tempo vale tre punti che sono sicuramente un ottimo modo per cominciare la stagione e la migliore risposta al nuovo campionato.



