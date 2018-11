di Diego Scarpitti

La presentazione del libro «E adesso la palla passa a me» di Antonio Mattone diviene l’occasione per discutere con Raffaele Cantone della validità dello sport quale risposta ai problemi della città. «Credo che lo sport sia uno strumento di riscatto eccezionale, fra l'altro uno dei sogni dei ragazzi difficili. Abbiamo poi i sogni coronati da Lorenzo Insigne, che viene da una realtà certamente non semplice, dimostrando che si può raggiungere livelli elevati», ha dichiarato il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenuto al Circolo Nautico Posillipo nel dibattito moderato dal giornalista Massimo Milone, direttore Rai Vaticano, con il presidente rossoverde Vincenzo Semeraro. Tanti gli impianti che rischiano di chiudere: sport diritto negato. «Noi dovremo lavorare moltissimo, per consentire a tantissimi ragazzi di poter accedere allo sport, indispensabile strumento di ripresa sociale». Vigilia di Champions League. Napoli - Paris Saint Germain: sarà una grande notte europea a Fuorigrotta. «Purtroppo non potrò vederla allo stadio San Paolo. Farò grande tifo e con il dispiacere, che se avessimo vinto in Francia, sarebbe stato più facile». Il presidente dell’ANAC confida nella forza d'urto di capitan Hamsik e soci. «Domani sarà una bellissima partita e, dopo aver visto il Napoli in quest'ultimo periodo, siamo tutti ottimisti». La vittoria (e la palla) passa dalle giocate di Insigne e dalle magie di Mertens.

