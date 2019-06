Cantone e Sarri alla Juve: «Non era una bandiera del Napoli»

«Sarri allenatore della Juve? Da tempo non credo alle bandiere, non ci trovo nulla di scandaloso, non mi sento affatto tradito. Sono sempre stato un suo grande estimatore ma non credo possa esser considerato una bandiera del Napoli». A dirlo è il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e tifoso del Napoli Raffaele Cantone, che oggi è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. «Certo, sul piano della coerenza qualche problema Sarri potrebbe averlo per le cose che aveva detto sulla Juve, ma questi saranno problemi suoi». Le è spiaciuto più quando fu Higuain a passare ai bianconeri? è stato chiesto a Cantone. «No, perché non penso sia stato una bandiera del Napoli, non ci ho mai pensato». C'è oggi una bandiera nel suo Napoli? «Si, Lorenzo Insigne: è napoletano, ha giocato tantissimi anni qui e ha dato tanto. Per una sua cessione alla Juve si che mi dispiacerei moltissimo, ma non credo avverrà mai».



