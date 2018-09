Capello: «Mentalità e sana cattiveria, con Ancelotti lo scudetto è possibile»

di Pino Taormina

Ha vinto il campionato in quattro città diverse, Milano, Roma, Madrid (dove era «don Fabio») e Torino, come pochi altri. Ha disegnato squadre sempre brillanti dove per prima cosa c’è la difesa, come gli hanno insegnato anni di passione per la pallavolo. Poi, quasi sempre, il 4-4-2. E un regista. E due attaccanti complementari. Fabio Capello è una delle leggende del nostro calcio. Ora commentatore per Sky Sport.

Capello, per lo scudetto è sempre Juve contro Napoli?

«È la conferma e la riconferma delle due squadre che sono al top del calcio italiano. La Juve si è rinforzata per vincere la Champions con Ronaldo, adesso si è strutturata per essere ancora più competitiva in Italia e in Europa. Ora come ora, la Juve mi pare ancora quella favorita».

